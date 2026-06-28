В США забили тревогу после мощного российского удара по аэродрому ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставленные Украине самолеты F-16 не стали подходящей заменой истребителям МиГ-29, пишет Military Watch Magazine.
- Западные аналоги, имеющиеся у ВСУ, уступают российским образцам и применяются далеко от линии фронта.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Поставленные Украине самолеты F-16 не смогли стать подходящей заменой истребителям МиГ-29, пишет Military Watch Magazine, комментируя российский удар по аэродрому ВСУ под Николаевом.
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"И хотя современная модификация F-16 Block 70/72 с улучшенными ракетами AIM-120D или AIM-260 теоретически может представлять опасность для российских самолетов, поставленные F-16 — это устаревшие образцы времен холодной войны, которые с самого начала не давали преимущества перед МиГ-29, за исключением того, что их можно получить в большом количестве", — говорится в публикации.
Обозреватели подчеркнули, что имеющиеся на руках у ВСУ западные аналоги уступают российским образцам и применяются далеко от линии фронта.
Накануне Минобороны сообщило, что российские Вооруженные силы уничтожили два МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. В результате атаки с помощью двух БПЛА "Герань-4 Сикер" были уничтожены оба самолета с боекомплектом, топливозаправщик, спецавтомобиль АПА-5Д (аэродромный подвижный агрегат), а также пилоты и техники, готовившие истребители к вылету.