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Ученый рассказал о главных астрономических явлениях июля - РИА Новости, 28.06.2026
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02:36 28.06.2026
Ученый рассказал о главных астрономических явлениях июля

Алексеев: красная луна будет одним из главных астрономических явлений июля

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФаза лунного затмения
Фаза лунного затмения - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Фаза лунного затмения. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 10–11 июля можно будет наблюдать покрытие Луной звездного скопления Плеяды.
  • Максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды (до 20 метеоров в час) наступит 28–29 июля.
  • 29 июля будет полнолуние, при котором Луна из-за низкого положения над горизонтом приобретет красноватый оттенок.
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Покрытие Луной звездного скопления Плеяды, максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды и красная луна станут главными астрономическими явлениями июля, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.
"Астрономических событий в июле не так много, среди них можно выделить следующие: 6 июля - Земля в афелии, наиболее удаленной точке орбиты от Солнца. Солнце на небе имеет наименьший угловой размер. 10-11 июля - покрытие Луной Плеяд, это явление можно наблюдать примерно с часу до двух ночи над северо-восточным горизонтом", - рассказал собеседник.
Четырнадцатого июля наступит новолуние, отметил он.
"Максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды – до 20 метеоров в час – наступит 28-29 июля. Наблюдать лучше с полуночи до рассвета. 29 июля - полнолуние. Особенностью летних полнолуний является низкое положение Луны над горизонтом, из-за чего она приобретает красноватый оттенок", - рассказал Алексеев.
Он добавил, что в июле продолжается период наблюдения серебристых облаков. Эти высотные облака подсвечиваются Солнцем и могут быть видны над северным горизонтом после 23.00.
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