КСИР заявил, что целями его ударов стали базы в Кувейте и Бахрейне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР заявил об ударах по авиабазе «Али ас-Салем» в Кувейте и военно-морской базе Пятого флота в порту Салман в Бахрейне.
- Эти действия стали ответом на недавние удары США по югу Ирана.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. КСИР заявил, что целями его ответных ударов были авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне, сообщает телеканал Press TV.
"Иранский КСИР заявил, что нанес удары по авиабазе "Али ас-Салем" в Кувейте и военно-морской базе Пятого флота в порту Салман в Бахрейне, уничтожив их и решительно ответив на недавние удары США по югу Ирана", - говорится в сообщении телеканала.