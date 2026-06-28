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КСИР заявил, что целями его ударов стали базы в Кувейте и Бахрейне - РИА Новости, 28.06.2026
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04:03 28.06.2026
КСИР заявил, что целями его ударов стали базы в Кувейте и Бахрейне

Press TV: КСИР заявил, что целями его ударов стали базы в Кувейте и Бахрейне

© AP Photo / Iranian Revolutionary GuardЗапуск баллистических ракет в Иране
Запуск баллистических ракет в Иране - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
Запуск баллистических ракет в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР заявил об ударах по авиабазе «Али ас-Салем» в Кувейте и военно-морской базе Пятого флота в порту Салман в Бахрейне.
  • Эти действия стали ответом на недавние удары США по югу Ирана.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. КСИР заявил, что целями его ответных ударов были авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне, сообщает телеканал Press TV.
"Иранский КСИР заявил, что нанес удары по авиабазе "Али ас-Салем" в Кувейте и военно-морской базе Пятого флота в порту Салман в Бахрейне, уничтожив их и решительно ответив на недавние удары США по югу Ирана", - говорится в сообщении телеканала.
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