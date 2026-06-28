КСИР заявил, что целями его ударов стали базы в Кувейте и Бахрейне

"Иранский КСИР заявил, что нанес удары по авиабазе "Али ас-Салем" в Кувейте и военно-морской базе Пятого флота в порту Салман в Бахрейне, уничтожив их и решительно ответив на недавние удары США по югу Ирана", - говорится в сообщении телеканала.