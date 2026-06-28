Трутнев может возглавить региональную группу списка ЕР на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер Юрий Трутнев может возглавить региональную группу федерального списка «Единой России» для выдвижения на выборы в Госдуму.
- На первом этапе XXIII съезда партии «Единая Россия» озвучены списки кандидатов, в том числе губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев может возглавить региональную группу федерального списка "Единой России" для выдвижения на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
На съезде секретарь Генсовета партии Владимир Якушев озвучил списки кандидатов для выдвижения в составе федерального списка партии от региональных групп.
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"Региональная группа №1: Трутнев Юрий Петрович", - сказал Якушев.
Также среди кандидатов для включения в федеральный список есть губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк.