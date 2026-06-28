Трутнев может возглавить региональную группу списка ЕР на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер Юрий Трутнев может возглавить региональную группу федерального списка «Единой России» для выдвижения на выборы в Госдуму.

На первом этапе XXIII съезда партии «Единая Россия» озвучены списки кандидатов, в том числе губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев может возглавить региональную группу федерального списка "Единой России" для выдвижения на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии " Единая Россия ", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

На съезде секретарь Генсовета партии Владимир Якушев озвучил списки кандидатов для выдвижения в составе федерального списка партии от региональных групп.

« "Региональная группа №1: Трутнев Юрий Петрович", - сказал Якушев.