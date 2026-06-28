В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и ряде других областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Кроме того, сигнал тревоги звучит в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в части Черниговской области.