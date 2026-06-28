В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.
- Сигнал тревоги также звучит в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в части Черниговской области.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и ряде других областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 05.09 мск, в Киевской области - в 05.10 мск.
Кроме того, сигнал тревоги звучит в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в части Черниговской области.
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