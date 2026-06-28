Путин усомнился, что Трампа можно переубедить

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин усомнился, что лидера США Дональда Трампа можно переубедить.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин усомнился, что лидера США Дональда Трампа можно переубедить, отметив, что он зрелый политик, который знает, что делает.
"Сомневаюсь, что это возможно. Имею в виду, что все-таки президент Соединенных Штатов - это зрелый политик, более чем зрелый и опытный уже политик", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, говоря о том, возможно ли, что европейские лидеры сумели переубедить Трампа и заставили его изменить позицию по Украине после переговоров на Аляске.
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