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Трамп прокомментировал удары по Ирану - РИА Новости, 28.06.2026
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02:33 28.06.2026 (обновлено: 02:49 28.06.2026)
Трамп прокомментировал удары по Ирану

Трамп: США нанесли удары по Ирану из-за нарушения соглашения о прекращении огня

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли удары по многочисленным целям в Иране.
  • Трамп предупредил, что если США больше не смогут проявлять сдержанность, то Исламская Республика Иран перестанет существовать.
ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты нанесли удары по многочисленным целям в Иране.
"Авиация США только что нанесла удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радарам", - написал Трамп в Truth Social.
Он назвал это ответом на "очередное нарушение соглашения о прекращении огня".
"Может наступить момент, когда мы больше не сможем проявлять сдержанность и будем вынуждены военным путем завершить дело, которое мы столь успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать", - предупредил американский лидер.
Ранее иранские СМИ сообщили об ударах на иранском острове Кешм и в районе города Сирик, а также в районе портового города Бендер-Ленге на юге страны. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку многочисленных целей в Иране в ответ на якобы нападение Ирана на коммерческое судно.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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В миреИранСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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