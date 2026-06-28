Трамп прокомментировал удары по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли удары по многочисленным целям в Иране.
- Трамп предупредил, что если США больше не смогут проявлять сдержанность, то Исламская Республика Иран перестанет существовать.
ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты нанесли удары по многочисленным целям в Иране.
Он назвал это ответом на "очередное нарушение соглашения о прекращении огня".
"Может наступить момент, когда мы больше не сможем проявлять сдержанность и будем вынуждены военным путем завершить дело, которое мы столь успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать", - предупредил американский лидер.
Ранее иранские СМИ сообщили об ударах на иранском острове Кешм и в районе города Сирик, а также в районе портового города Бендер-Ленге на юге страны. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку многочисленных целей в Иране в ответ на якобы нападение Ирана на коммерческое судно.