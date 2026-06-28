Трамп прокомментировал удары по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли удары по многочисленным целям в Иране.

Трамп предупредил, что если США больше не смогут проявлять сдержанность, то Исламская Республика Иран перестанет существовать.

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты нанесли удары по многочисленным целям в Иране.

"Авиация США только что нанесла удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радарам", - написал Трамп в Truth Social.

Он назвал это ответом на "очередное нарушение соглашения о прекращении огня".

"Может наступить момент, когда мы больше не сможем проявлять сдержанность и будем вынуждены военным путем завершить дело, которое мы столь успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать", - предупредил американский лидер.