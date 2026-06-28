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Ливан призвал Трампа надавить на Израиль в вопросе вывода войск - РИА Новости, 28.06.2026
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01:03 28.06.2026
Ливан призвал Трампа надавить на Израиль в вопросе вывода войск

Ливан призвал Трампа оказать давление на Израиль в вопросе вывода войск

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ливана Джозеф Аун призвал Дональда Трампа оказать давление на Израиль, чтобы добиться вывода его войск за государственную границу.
  • Представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Вашингтон и Бейрут согласились на сохранение контроля зоны безопасности на юге Ливана.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун призвал американского коллегу Дональда Трампа оказать давление на Израиль, чтобы добиться вывода его войск за государственную границу, говорится в заявлении ливанской президентской администрации по итогам телефонной беседы двух лидеров.
В пятницу представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта.
"Президент выразил надежду, что США помогут предотвратить любые нарушения этого соглашения и обеспечат выполнение всех достигнутых договоренностей, в частности, окажут давление на Израиль с тем, чтобы он ушел с занимаемых территорий на юге страны",- отмечается в заявлении.
В нем подчеркивается, что ливанская армия должна развернуться на территории вплоть до границы с Израилем. Власти Ливана несут ответственность за выполнение своей части договоренностей, достигнутых на встрече с израильскими представителями в США.
В то же время израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил в субботу, что Вашингтон и Бейрут якобы согласились на сохранение контроля зоны безопасности на юге Ливана. Политик уточнял, что Израиль и Ливан договорились о двух районах вблизи границы зоны безопасности, где будет проведен пилотный проект по разоружению "Хезболлах" и передаче этих территорий под контроль ливанской армии.
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