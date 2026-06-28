Ливан призвал Трампа надавить на Израиль в вопросе вывода войск

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Ливана Джозеф Аун призвал Дональда Трампа оказать давление на Израиль, чтобы добиться вывода его войск за государственную границу.

Представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Вашингтон и Бейрут согласились на сохранение контроля зоны безопасности на юге Ливана.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун призвал американского коллегу Дональда Трампа оказать давление на Израиль, чтобы добиться вывода его войск за государственную границу, говорится в заявлении ливанской президентской администрации по итогам телефонной беседы двух лидеров.

В пятницу представители Ливана Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта.

"Президент выразил надежду, что США помогут предотвратить любые нарушения этого соглашения и обеспечат выполнение всех достигнутых договоренностей, в частности, окажут давление на Израиль с тем, чтобы он ушел с занимаемых территорий на юге страны",- отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что ливанская армия должна развернуться на территории вплоть до границы с Израилем. Власти Ливана несут ответственность за выполнение своей части договоренностей, достигнутых на встрече с израильскими представителями в США.