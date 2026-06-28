Ливан призвал Трампа надавить на Израиль в вопросе вывода войск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Ливана Джозеф Аун призвал Дональда Трампа оказать давление на Израиль, чтобы добиться вывода его войск за государственную границу.
- Представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Вашингтон и Бейрут согласились на сохранение контроля зоны безопасности на юге Ливана.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун призвал американского коллегу Дональда Трампа оказать давление на Израиль, чтобы добиться вывода его войск за государственную границу, говорится в заявлении ливанской президентской администрации по итогам телефонной беседы двух лидеров.
"Президент выразил надежду, что США помогут предотвратить любые нарушения этого соглашения и обеспечат выполнение всех достигнутых договоренностей, в частности, окажут давление на Израиль с тем, чтобы он ушел с занимаемых территорий на юге страны",- отмечается в заявлении.
В нем подчеркивается, что ливанская армия должна развернуться на территории вплоть до границы с Израилем. Власти Ливана несут ответственность за выполнение своей части договоренностей, достигнутых на встрече с израильскими представителями в США.
В то же время израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил в субботу, что Вашингтон и Бейрут якобы согласились на сохранение контроля зоны безопасности на юге Ливана. Политик уточнял, что Израиль и Ливан договорились о двух районах вблизи границы зоны безопасности, где будет проведен пилотный проект по разоружению "Хезболлах" и передаче этих территорий под контроль ливанской армии.