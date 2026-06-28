В Татарстане рассказали, как участникам СВО помогают запускать бизнес

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В рамках чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс" среди участников СВО прошел круглый стол "Свое дело" как реабилитация: истории успеха в фермерстве и предпринимательстве", где рассказали о мерах поддержки, которые помогают ветеранам запускать и развивать бизнес, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.

Как рассказала Софья Краюшкина из центра "Мой бизнес", в прошлом году Фонд поддержки предпринимательства Татарстана выдал микрозаймы на 1 миллиард рублей, максимальная сумма одного займа составила 5 миллионов рублей.

Помимо финансирования, фонд оказывает комплексную поддержку. Предпринимателям помогают с сертификацией продукции, маркетингом и участием в выставках, софинансируя значительную часть расходов. Доступны соцконтракты с выплатами до 350 тысяч рублей, а также шаблоны бизнес‑планов и обучающие материалы. За прошлый год фонд оказал свыше 50 тысяч нефинансовых услуг.

"У нас есть все необходимые материалы, чтобы вы составили бизнес‑план, шаблон прилагается. Заявку можно подать на платформе МСП либо обратиться лично в фонд", — заявила она.

Дополнительные инструменты включают услуги Гарантийного фонда, который помогает решить вопрос с залоговым обеспечением, и финансирование от Региональной лизинговой компании. Действует и программа льготной аренды государственного имущества.

Для повышения грамотности предпринимателей на базе фонда работает центр поддержки маркировки "Честный знак" с бесплатными консультациями, а совместно с Торгово‑промышленной палатой республики реализуется "Школа налоговой грамотности". Каждую среду проводятся консультации и образовательные мероприятия, по сути представляющие аудит бизнеса. Кроме того, предпринимателям дают бесплатный годовой доступ к сервису для сдачи отчетности.

Реальную пользу этих мер на собственном опыте ощутил предприниматель Булат Хабибуллин, участник СВО. Он решил продолжить деятельность в строительной сфере, с которой был знаком до службы.

"Конечно, было страшно, непонятно, что делать, с чего начинать. Я обратился в Фонд поддержки предпринимательства, там как раз предложили воспользоваться мерой поддержки — получить заем до 5 миллионов рублей. Мы запустили производство в Сочи , создали технические условия для развития бизнеса. Параллельно продолжаем развивать свое производство и в Казани", — поделился Хабибуллин.