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Путин отметил действия "Востока" на Запорожском направлении - РИА Новости, 28.06.2026
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22:25 28.06.2026 (обновлено: 22:46 28.06.2026)
Путин отметил действия "Востока" на Запорожском направлении

Путин отметил действия группировки "Восток" на Запорожском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин отметил действия группировки российских войск "Восток" на запорожском направлении.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил действия группировки российских войск "Восток" на запорожском направлении, подчеркнув, что она стремительно продвигается в условиях усиленной обороны противника.
Глава государства заявил, что группировка "Восток" выполняет боевые задачи, несмотря на усиленную оборону противника, перебросившего хорошо подготовленные войска из ДНР на запорожское направление.
"Здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области, на широком фронте продвигаются от 1 километра до километра 300 метров ежедневно", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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