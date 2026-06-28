Герои СВО являются подлинной элитой России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Владимир Путин заявил, что герои спецоперации являются подлинной элитой России.

Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве.

Путин предложил создавать условия для того, чтобы герои СВО продолжили служение стране в различных сферах, включая политику и государственное управление.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Герои спецоперации являются подлинной элитой России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Первый этап XXIII съезда партии " Единая Россия " проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

"Безусловно, нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди (герои СВО - ред.), а они и есть, как я уже многократно говорил, подлинная элита России, продолжили служение стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.

Президент России Владимир Путин ранее предложил выдвигать участников СВО на руководящие посты. Президент отмечал, что они могут внести позитивный вклад в работу политических партий, как на местах, так и в центре, в Государственной Думе и в федеральных органах власти.