Герои СВО являются подлинной элитой России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин заявил, что герои спецоперации являются подлинной элитой России.
- Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве.
- Путин предложил создавать условия для того, чтобы герои СВО продолжили служение стране в различных сферах, включая политику и государственное управление.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Герои спецоперации являются подлинной элитой России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Безусловно, нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди (герои СВО - ред.), а они и есть, как я уже многократно говорил, подлинная элита России, продолжили служение стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.
Президент России Владимир Путин ранее предложил выдвигать участников СВО на руководящие посты. Президент отмечал, что они могут внести позитивный вклад в работу политических партий, как на местах, так и в центре, в Государственной Думе и в федеральных органах власти.
Для подготовки управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти была запущена программа "Время героев". Как сообщал РИА Новости в июне руководитель программы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, более 100 участников двух потоков программы "Время героев" уже получили назначения.