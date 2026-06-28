Краткий пересказ от РИА ИИ
- Константиновка в ДНР находится на грани падения, российским солдатам удается установить контроль над все большими ее частями.
- Большинство военных наблюдателей считают, что освобождение Константиновки — лишь вопрос времени.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Освобождение Константиновки в ДНР российскими войсками неизбежно, пишет Neue Zürcher Zeitung.
"Самый южный город украинского кольца крепостей находится на грани падения. <…> Российским солдатам удается установить контроль над все большими его частями. В соцсетях появились видеоролики, на которых солдаты поднимают российские или даже советские флаги в центре. Большинство военных наблюдателей считают, что освобождение <…> лишь вопрос времени", — отмечается в материале.
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации — там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
На этой неделе Владимир Путин заявил, что российские военные поджимают противника на всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению города.