"Поднимают советские флаги". Произошедшее на СВО напугало Запад

"Самый южный город украинского кольца крепостей находится на грани падения. <…> Российским солдатам удается установить контроль над все большими его частями. В соцсетях появились видеоролики, на которых солдаты поднимают российские или даже советские флаги в центре. Большинство военных наблюдателей считают, что освобождение <…> лишь вопрос времени", — отмечается в материале.