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"Поднимают советские флаги". Произошедшее на СВО напугало Запад - РИА Новости, 28.06.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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13:36 28.06.2026 (обновлено: 15:42 28.06.2026)
"Поднимают советские флаги". Произошедшее на СВО напугало Запад

NZZ: освобождение Константиновки ВС РФ является вопросом времени

© Фото : Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские войска взяли под контроль районы Константиновки
Российские войска взяли под контроль районы Константиновки - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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Российские войска взяли под контроль районы Константиновки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Константиновка в ДНР находится на грани падения, российским солдатам удается установить контроль над все большими ее частями.
  • Большинство военных наблюдателей считают, что освобождение Константиновки — лишь вопрос времени.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Освобождение Константиновки в ДНР российскими войсками неизбежно, пишет Neue Zürcher Zeitung.
"Самый южный город украинского кольца крепостей находится на грани падения. <…> Российским солдатам удается установить контроль над все большими его частями. В соцсетях появились видеоролики, на которых солдаты поднимают российские или даже советские флаги в центре. Большинство военных наблюдателей считают, что освобождение <…> лишь вопрос времени", — отмечается в материале.
ВС России освободили районы Константиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
На Западе выступили с тяжелым признанием о Константиновке
26 июня, 17:58
В воскресенье Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России освободили в городе 26 зданий за сутки, уничтожено до ста военных ВСУ. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск поразили два пункта временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении.
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации — там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
На этой неделе Владимир Путин заявил, что российские военные поджимают противника на всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению города.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Офицер рассказал об изоляции гарнизона ВСУ в Константиновке
27 июня, 13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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