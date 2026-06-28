Участник съезда ЕР хочет пригласить Медведева на свадьбу

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Исполнительный секретарь Краснодарского местного отделения, участник СВО Игорь Скляров собирается пригласить председателя "Единой России" Дмитрия Медведева на свадьбу, об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

"Хорошая идея, кстати, мы воспользуемся ею", - сказал Скляров в ответ на вопрос агентства, планируют ли молодые люди пригласить Медведева на свадьбу.

Скляров объяснил, что за 12 лет членства в партии "Единая Россия" стала его семьей. Поэтому то посчитал правильным создать новую семью в кругу уже действующей семьи. При этом молодой человек не предупреждал свою девушку, что планирует сделать предложение.