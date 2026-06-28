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Участник съезда ЕР хочет пригласить Медведева на свадьбу - РИА Новости, 28.06.2026
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20:22 28.06.2026 (обновлено: 20:34 28.06.2026)
Участник съезда ЕР хочет пригласить Медведева на свадьбу

РИА Новости: участник съезда ЕР собирается пригласить Медведева на свою свадьбу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Съезд партии "Единая Россия"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнительный секретарь Краснодарского местного отделения, участник СВО Игорь Скляров собирается пригласить Дмитрия Медведева на свадьбу.
  • Скляров сделал предложение своей девушке, активистке МГЕР, на съезде "Единой России".
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Исполнительный секретарь Краснодарского местного отделения, участник СВО Игорь Скляров собирается пригласить председателя "Единой России" Дмитрия Медведева на свадьбу, об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
На съезде "Единой России" в воскресенье Скляров сделал предложение своей девушке, которая является активисткой МГЕР.
«
"Хорошая идея, кстати, мы воспользуемся ею", - сказал Скляров в ответ на вопрос агентства, планируют ли молодые люди пригласить Медведева на свадьбу.
Скляров объяснил, что за 12 лет членства в партии "Единая Россия" стала его семьей. Поэтому то посчитал правильным создать новую семью в кругу уже действующей семьи. При этом молодой человек не предупреждал свою девушку, что планирует сделать предложение.
"Создавайте семьи, работайте на благо общества, и у вас все получится", - добавил Скляров.
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ПолитикаИгорь СклярДмитрий МедведевЕдиная РоссияМГЕР
 
 
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