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На саммите НАТО в Анкаре обсудят инвестиции в ядерное оружие - РИА Новости, 28.06.2026
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18:38 28.06.2026 (обновлено: 18:42 28.06.2026)
На саммите НАТО в Анкаре обсудят инвестиции в ядерное оружие

Косиняк-Камыш: страны НАТО на саммите в Анкаре обсудят инвестиции в ЯО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страны НАТО на ближайшем саммите в Анкаре обсудят инвестиции в ядерное оружие.
  • Решение об инвестициях в возможности ядерного сдерживания было принято на последней встрече министров обороны стран НАТО и будет подтверждено на саммите, запланированном на 7–8 июля.
ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Страны НАТО на ближайшем саммите альянса в Анкаре обсудят инвестиции в ядерное оружие, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"На последней встрече министров обороны стран НАТО мы приняли решение и дали понять, что альянс будет инвестировать в возможности ядерного сдерживания. Это очень важно и будет подтверждено на саммите НАТО", - сказал Косиняк-Камыш.
Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7-8 июля.
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