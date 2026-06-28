На саммите НАТО в Анкаре обсудят инвестиции в ядерное оружие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страны НАТО на ближайшем саммите в Анкаре обсудят инвестиции в ядерное оружие.
- Решение об инвестициях в возможности ядерного сдерживания было принято на последней встрече министров обороны стран НАТО и будет подтверждено на саммите, запланированном на 7–8 июля.
ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Страны НАТО на ближайшем саммите альянса в Анкаре обсудят инвестиции в ядерное оружие, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"На последней встрече министров обороны стран НАТО мы приняли решение и дали понять, что альянс будет инвестировать в возможности ядерного сдерживания. Это очень важно и будет подтверждено на саммите НАТО", - сказал Косиняк-Камыш.
Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7-8 июля.