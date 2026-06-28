Стармер может попытаться стать генсеком НАТО в 2028 году, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии Великобритании.
- По информации газеты Observer, Кир Стармер может попытаться занять должность генерального секретаря НАТО в 2028 году.
- На данный момент НАТО возглавляет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который занял пост генсека альянса в 2024 году.
ЛОНДОН, 28 июн - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Великобритании Кир Стармер может попытаться стать генеральным секретарем НАТО в 2028 году, сообщает газета Observer со ссылкой на источники.
Стармер 22 июня объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы.
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"Есть сведения о том, что он (Стармер – ред.) заинтересован в получении должности генерального секретаря НАТО, которая становится вакантной в 2028 году", - пишет издание.
Отмечается, что для этого ему придется остаться депутатом палаты общин от партии лейбористов после ухода с поста премьера. Ему также придется остаться на хорошем счету у вероятного преемника на посту премьера Энди Бернема, так как ему потребуется поддержка Лондона для того, чтобы возглавить альянс.
На данный момент НАТО возглавляет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он занял пост генсека альянса на четырехлетний срок в 2024 году.
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