Стармер может попытаться стать генсеком НАТО в 2028 году, пишут СМИ

Отмечается, что для этого ему придется остаться депутатом палаты общин от партии лейбористов после ухода с поста премьера. Ему также придется остаться на хорошем счету у вероятного преемника на посту премьера Энди Бернема, так как ему потребуется поддержка Лондона для того, чтобы возглавить альянс.