БРЮССЕЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Современное отношение к России на Западе все больше напоминает атмосферу эпохи Маккарти в США 1950-х годов, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

"Единственная историческая аналогия, которая приходит мне на ум, - это эпоха Маккарти в Соединенных Штатах. Сегодня антикоммунизм 1950-х годов во многом превратился в русофобию, возведенную в ранг официальной доктрины", - сказал собеседник агентства, комментируя отмену в последний момент публикации в европейском издании Politico статьи главы МИД России Сергея Лаврова

По словам депутата, в США того периода повсюду искали советских шпионов, а деятелей культуры и общественных деятелей подвергали политическим преследованиям.

Картайзер в последнее время подвергается нападкам со стороны ряда коллег в Европарламенте за критику политики Запада в отношении России и призывы к восстановлению диалога с Москвой.

Ранее издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Статья была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.

В материале министр написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время для укрепления ВСУ и дальнейших поставок западных вооружений. Кроме того, Лавров указал на риски прямого столкновения НАТО и России, которое, по его оценке, может привести к обмену ядерными ударами. Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия предпочитает добиваться целей СВО дипломатическими средствами.