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Евродепутат сравнил современную русофобию на Западе с эпохой Маккарти в США - РИА Новости, 28.06.2026
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03:31 28.06.2026
Евродепутат сравнил современную русофобию на Западе с эпохой Маккарти в США

Картайзер сравнил современную русофобию на Западе с эпохой Маккарти в США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Современное отношение к России на Западе все больше напоминает атмосферу эпохи Маккарти в США 1950-х годов, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Единственная историческая аналогия, которая приходит мне на ум, - это эпоха Маккарти в Соединенных Штатах. Сегодня антикоммунизм 1950-х годов во многом превратился в русофобию, возведенную в ранг официальной доктрины", - сказал собеседник агентства, комментируя отмену в последний момент публикации в европейском издании Politico статьи главы МИД России Сергея Лаврова.
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24 июня, 21:53
По словам депутата, в США того периода повсюду искали советских шпионов, а деятелей культуры и общественных деятелей подвергали политическим преследованиям.
Картайзер в последнее время подвергается нападкам со стороны ряда коллег в Европарламенте за критику политики Запада в отношении России и призывы к восстановлению диалога с Москвой.
Ранее издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Статья была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.
В материале министр написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время для укрепления ВСУ и дальнейших поставок западных вооружений. Кроме того, Лавров указал на риски прямого столкновения НАТО и России, которое, по его оценке, может привести к обмену ядерными ударами. Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия предпочитает добиваться целей СВО дипломатическими средствами.
Маккартизм - период в США начала 1950-х годов, связанный с кампанией сенатора Джозефа Маккарти по борьбе с предполагаемым коммунистическим влиянием. В те годы тысячи людей подвергались подозрениям, публичным обвинениям, цензуре и профессиональным ограничениям. Позднее термин "маккартизм" стал символом политических преследований и подавления инакомыслия.
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22 июня, 21:30
 
РоссияСШАЕвропаСергей ЛавровФернан КартайзерЕвропарламентPoliticoВооруженные силы Украины
 
 
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