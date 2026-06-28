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Минимум семь военных самолетов США находятся в небе над Персидским заливом - РИА Новости, 28.06.2026
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01:57 28.06.2026
Минимум семь военных самолетов США находятся в небе над Персидским заливом

РИА Новости: семь самолетов ВВС США находятся в небе над Персидским заливом

© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald AllenИстребитель F-35A Lightning II ВВС США
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald Allen
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Как минимум семь военных самолетов США находятся в небе над Персидским и Оманским заливами.
  • Три самолета находятся в районе Саудовской Аравии, еще два — над Персидским заливом (один из них около побережья Катара), один — над Оманским заливом, а также один — над ОАЭ.
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Как минимум семь военных самолетов США находятся в небе над Персидским и Оманским заливами, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
На данный момент три самолета находятся в районе Саудовской Аравии, один над Персидским заливом, еще один в небе над ОАЭ.
Кроме того, один самолет летит над Оманским заливом, а еще один над Персидским заливом около побережья Катара.
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