Минимум семь военных самолетов США находятся в небе над Персидским заливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Как минимум семь военных самолетов США находятся в небе над Персидским и Оманским заливами.
- Три самолета находятся в районе Саудовской Аравии, еще два — над Персидским заливом (один из них около побережья Катара), один — над Оманским заливом, а также один — над ОАЭ.
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Как минимум семь военных самолетов США находятся в небе над Персидским и Оманским заливами, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
На данный момент три самолета находятся в районе Саудовской Аравии, один над Персидским заливом, еще один в небе над ОАЭ.
Кроме того, один самолет летит над Оманским заливом, а еще один над Персидским заливом около побережья Катара.
Ранее в воскресенье Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку многочисленных целей в Иране в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно.