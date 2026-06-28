Минимум семь военных самолетов США находятся в небе над Персидским заливом

Краткий пересказ от РИА ИИ Как минимум семь военных самолетов США находятся в небе над Персидским и Оманским заливами.

Три самолета находятся в районе Саудовской Аравии, еще два — над Персидским заливом (один из них около побережья Катара), один — над Оманским заливом, а также один — над ОАЭ.

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Как минимум семь военных самолетов США находятся в небе над Персидским и Оманским заливами, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

На данный момент три самолета находятся в районе Саудовской Аравии , один над Персидским заливом , еще один в небе над ОАЭ.

Кроме того, один самолет летит над Оманским заливом, а еще один над Персидским заливом около побережья Катара.