Медведев заявил о важности сплоченности народа

"Для нас исключительно важно победить именно сейчас, в драматический период испытаний и очень трудных решений, показать, что в сплоченности нашего народа по-настоящему неисчерпаемая, неодолимая сила, твердая опора нашей свободы, независимости и суверенитета ", - сказал Медведев.