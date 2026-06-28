Медведев заявил о важности сплоченности народа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что сплоченность народа РФ является опорой независимости страны.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Партии "Единая Россия" важно показать, что сплоченность народа РФ является опорой независимости страны, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Для нас исключительно важно победить именно сейчас, в драматический период испытаний и очень трудных решений, показать, что в сплоченности нашего народа по-настоящему неисчерпаемая, неодолимая сила, твердая опора нашей свободы, независимости и суверенитета ", - сказал Медведев.
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