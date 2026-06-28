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Медведев заявил о важности сплоченности народа - РИА Новости, 28.06.2026
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17:18 28.06.2026
Медведев заявил о важности сплоченности народа

Медведев назвал сплоченность народа опорой независимости России

© РИА Новости / Сергей ГунеевДмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что сплоченность народа РФ является опорой независимости страны.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Партии "Единая Россия" важно показать, что сплоченность народа РФ является опорой независимости страны, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Для нас исключительно важно победить именно сейчас, в драматический период испытаний и очень трудных решений, показать, что в сплоченности нашего народа по-настоящему неисчерпаемая, неодолимая сила, твердая опора нашей свободы, независимости и суверенитета ", - сказал Медведев.
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