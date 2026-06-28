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В Испании призвали ЕС отложить запрет на СПГ из России - РИА Новости, 28.06.2026
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10:40 28.06.2026
В Испании призвали ЕС отложить запрет на СПГ из России

В Испании призвали отложить запрет на СПГ из РФ из-за риска зависимости от США

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава администрации испанского порта Бильбао Иван Хименес считает, что Евросоюзу следует отложить введение запрета на российский СПГ, чтобы не впасть в чрезмерную зависимость от энергоресурсов США.
  • Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа, запреты начнут вступать в силу в 2026–2027 годах.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава администрации испанского порта Бильбао Иван Хименес считает, что Евросоюзу следует отложить введение запрета на российский СПГ, если блок не хочет впасть в чрезмерную зависимость от энергоресурсов США, сообщает газета Financial Times.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
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"ЕС следует отложить планируемый на 2027 год запрет на российский сжиженный природный газ или пойти на риск того, чтобы стать чрезмерно зависимыми от США", - говорится в сообщении издания.
По данным порта, в 2024 году на Россию приходилось более трех четвертей привозимого в Бильбао газа, в 2025 - 48%. Доля США в 2025 году составляла 49%. Однако в период с января по май 2026 года объем импорта российского газа в Бильбао вырос до 59%, тогда как доля американского газа снизилась до 40%.
"Я думаю, что сейчас неподходящее время для того, чтобы сокращать (объемы - ред.) газа, поставляемого из России... Российский газ хорошего качества... А в плане цен он обычно дешевле, чем газ, поставляемый из Штатов", - отметил Хименес.
По его словам, сокращение российских поставок может стать сложным вопросом для ЕС, а пока запрет не вступит в силу, европейские импортеры, скорее всего, будут пытаться ввезти как можно больше газа из РФ. По мнению Хименеса, Вашингтон будет настаивать на введении запрета, поскольку тогда экспорт американских энергоресурсов в Европу увеличится.
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"(Президент США Дональд - ред.) Трамп будет настаивать на этом в попытке оставить запрет, но мне кажется... Европейскому союзу нужно быть сильнее и понимать, что для Европейского союза сейчас лучше", - заключил он.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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