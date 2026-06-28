В Испании призвали ЕС отложить запрет на СПГ из России

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава администрации испанского порта Бильбао Иван Хименес считает, что Евросоюзу следует отложить введение запрета на российский СПГ, чтобы не впасть в чрезмерную зависимость от энергоресурсов США.

Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа, запреты начнут вступать в силу в 2026–2027 годах.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава администрации испанского порта Бильбао Иван Хименес считает, что Евросоюзу следует отложить введение запрета на российский СПГ, если блок не хочет впасть в чрезмерную зависимость от энергоресурсов США, сообщает газета Глава администрации испанского порта Бильбао Иван Хименес считает, что Евросоюзу следует отложить введение запрета на российский СПГ, если блок не хочет впасть в чрезмерную зависимость от энергоресурсов США, сообщает газета Financial Times

Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.

"ЕС следует отложить планируемый на 2027 год запрет на российский сжиженный природный газ или пойти на риск того, чтобы стать чрезмерно зависимыми от США", - говорится в сообщении издания.

По данным порта, в 2024 году на Россию приходилось более трех четвертей привозимого в Бильбао газа, в 2025 - 48%. Доля США в 2025 году составляла 49%. Однако в период с января по май 2026 года объем импорта российского газа в Бильбао вырос до 59%, тогда как доля американского газа снизилась до 40%.

"Я думаю, что сейчас неподходящее время для того, чтобы сокращать (объемы - ред.) газа, поставляемого из России... Российский газ хорошего качества... А в плане цен он обычно дешевле, чем газ, поставляемый из Штатов", - отметил Хименес.

По его словам, сокращение российских поставок может стать сложным вопросом для ЕС, а пока запрет не вступит в силу, европейские импортеры, скорее всего, будут пытаться ввезти как можно больше газа из РФ. По мнению Хименеса, Вашингтон будет настаивать на введении запрета, поскольку тогда экспорт американских энергоресурсов в Европу увеличится.

"(Президент США Дональд - ред.) Трамп будет настаивать на этом в попытке оставить запрет, но мне кажется... Европейскому союзу нужно быть сильнее и понимать, что для Европейского союза сейчас лучше", - заключил он.