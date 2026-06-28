Патриарх Кирилл освятил Успенский собор Тульского кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев

© Фото : Правительство Тульской области Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в отреставрированном Успенском соборе Тульского кремля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ему сослужили митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, митрополит Воскресенский Григорий, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, епископ Раменский Алексий, патриарший архидиакон Константин Барган.

Патриаршее богослужение вместе с прихожанами посетили губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, помощник президента РФ Владимир Мединский, первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова, генерал-майор медицинской службы Геннадий Дюмин.

Патриарх вручил церковные награды за помощь, оказанную при восстановлении собора. Миляев и митрополит Тульский и Ефремовский Алексий были удостоены Патриаршего знака храмостроителя. Внештатному советнику губернатора Тульской области в сфере культуры, директору Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Татьяне Рыбкиной был вручен орден княгини Ольги III степени. Реставратор Тульского музейного объединения удостоился медали преподобного Андрея Иконописца. Патриаршими грамотами награждены первый заместитель генерального директора Тульского музейного объединения Марина Кузина и гендиректор АО "АРПТ" Денис Дударев.

В дар собору патриарх передал икону "Знамение" Пресвятой Богородицы.

Патриарх отметил, что Тульская область — героический регион, который во многом определил Победу в Великой Отечественной войне.

Кроме того, патриарх высоко оценил работу Тульской Епархии и поддержку светской власти в решении ключевой задачи, стоящей перед православной церковью.

Миляев отметил, что визит Патриарха Московского и всея Руси в Тулу — это историческое событие для всех православных жителей региона, а освящение Успенского собора в Тульском кремле — уникальное, значимое событие для Тульской области и всей страны.

Глава региона поблагодарил патриарха, министерство культуры РФ, Тульскую Епархию, помощника президента Алексея Дюмина за всестороннюю поддержку инициативы реставрации Успенского собора.

Губернатор рассказал о духовной жизни региона, о восстановлении храмов, поддержке традиционных ценностей, развитии демографии, о социальных проектах и воспитательных инициативах, о проведении в Тульской области совместно с епархией культурно-просветительских мероприятий — выставок и фестивалей, посвященных православию и славянской письменности.