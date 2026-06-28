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Эксперт рассказала, как защитить смартфон в жару - РИА Новости, 28.06.2026
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04:41 28.06.2026
Эксперт рассказала, как защитить смартфон в жару

Голицына: для защиты телефона в жару нужно использовать его в тени

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для защиты смартфона в жаркую погоду рекомендуется избегать длительного нахождения устройства под прямыми солнечными лучами и не оставлять его в автомобиле.
  • Если смартфон нагрелся, стоит снять с него плотный чехол и по возможности использовать устройство в тени.
  • При перегреве смартфона не следует пытаться резко охладить его с помощью холодильника, морозильной камеры или холодной воды, лучше дать ему остыть естественным образом.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Для защиты телефона в жаркую погоду необходимо избегать длительного нахождения устройства под прямыми солнечными лучами, не оставлять его в автомобиле и по возможности использовать его в тени, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Для защиты смартфона в жаркую погоду рекомендуется избегать длительного нахождения устройства под прямыми солнечными лучами, не оставлять его в автомобиле даже на короткое время, по возможности использовать его в тени и ограничивать выполнение тяжелых задач на открытом воздухе", - порекомендовала она.
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Кроме того, стоит временно снять плотный чехол, если устройство заметно нагрелось, поскольку он может затруднять естественное охлаждение корпуса.
Если смартфон уже перегрелся, не следует пытаться резко охладить его с помощью холодильника, морозильной камеры или холодной воды. Резкий перепад температур может привести к образованию конденсата внутри корпуса и повреждению электроники, предупредила специалист. Гораздо безопаснее отключить устройство от зарядки, убрать его в прохладное затененное место и дать ему остыть естественным образом.
Эксперт напомнила, что высокая температура сама по себе не делает использование смартфона опасным, однако требует более внимательного отношения к устройству. Соблюдение простых рекомендаций позволит сохранить производительность телефона и продлить срок службы аккумулятора даже в самые жаркие дни.
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