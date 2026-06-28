Съезд "Единой России" начался с гимна Российской Федерации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве началось пленарное заседание XXIII съезда партии «Единая Россия».
- На первом этапе съезда партия утвердит кандидатов на предстоящие в сентябре выборы и примет новый идеологический документ — «Манифест».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пленарное заседание XXIII съезда партии "Единая Россия" началось в Москве с гимна Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье проходит первый этап съезда, на нем партия утвердит кандидатов на предстоящие в сентябре федеральные выборы. Кроме того, на съезде планируется принять новый идеологический документ партии с рабочим названием "Манифест".
Второй этап съезда пройдет в августе, на нем "Единая Россия" представит свою программу, которая станет планом работы партии на ближайшие пять лет.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.