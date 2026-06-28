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Медведев призвал обеспечить каждую семью доступным жильем - РИА Новости, 28.06.2026
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17:22 28.06.2026
Медведев призвал обеспечить каждую семью доступным жильем

Медведев призвал обеспечить каждую российскую семью доступным жильем

© РИА Новости / Сергей ГунеевДмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить каждой российской семье доступное жилье и качественные коммунальные услуги.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Каждой российской семье нужно обеспечить доступное жилье и качественные коммунальные услуги, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда "Единой России".
"Каждой российской семье надо стараться обеспечить комфортные условия для жизни. Речь идет о доступном жилье и современной городской среде, о качественных коммунальных услугах", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания партийного съезда.
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