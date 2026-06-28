Медведев призвал обеспечить каждую семью доступным жильем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить каждой российской семье доступное жилье и качественные коммунальные услуги.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Каждой российской семье нужно обеспечить доступное жилье и качественные коммунальные услуги, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда "Единой России".
"Каждой российской семье надо стараться обеспечить комфортные условия для жизни. Речь идет о доступном жилье и современной городской среде, о качественных коммунальных услугах", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания партийного съезда.