Краткий пересказ от РИА ИИ
- Использование ирригатора не может заменить чистку зубов.
- Ирригатор — это помощник, который выполняет другие задачи: промывает глубокие карманы под деснами, массирует десну, вымывает остатки еды из-под ортопедических конструкций.
- Механическую очистку налета обеспечивают щетка и нить.
КЕМЕРОВО, 28 июн – РИА Новости. Использование ирригатора не может заменить чистку зубов, рассказала РИА Новости заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Те.
"Нет, не может. Ирригатор - это помощник, а не замена. Объясню на бытовом примере. Представьте, что ваша тарелка после обеда покрыта присохшей едой. Щетка и нить - это губка и скребок. Они счищают твердый, липкий налет механически. Ирригатор - это мощная струя воды из душа. Она отлично смоет остатки, но не сможет снять липкую бактериальную пленку, которая приклеилась к эмали", – сказала профессор.
Врач уточнила, что ирригатор решает другие задачи. Он промывает глубокие карманы под деснами, куда щетка физически не проникнет, массирует десну, улучшая кровообращение, вымывает остатки еды из-под ортопедических конструкций.
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