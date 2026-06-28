Стоматолог рассказала, может ли ирригатор заменить зубную щетку

"Нет, не может. Ирригатор - это помощник, а не замена. Объясню на бытовом примере. Представьте, что ваша тарелка после обеда покрыта присохшей едой. Щетка и нить - это губка и скребок. Они счищают твердый, липкий налет механически. Ирригатор - это мощная струя воды из душа. Она отлично смоет остатки, но не сможет снять липкую бактериальную пленку, которая приклеилась к эмали", – сказала профессор.