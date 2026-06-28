Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление генсека НАТО Марка Рютте, обвинившего Россию в якобы агрессии против Украины и призвавшего продолжать поддержку Киева.
- Пользователи раскритиковали НАТО за политику в отношении Украины и выразили недовольство отсутствием акцента на мирные инициативы.
- В комментариях пользователи высказали критику в адрес НАТО и политического руководства Украины.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление генсека НАТО Марка Рютте, обвинившего Россию в якобы агрессии против Украины, а также на его призыв продолжать поддержку Киева.
"Вы — поджигатель войны, мой друг, и чем дольше это будет продолжаться, тем больше украинских солдат погибнет. Просто сдавайтесь. Весь мир это видит", — подчеркнул @MrStonehaven.
"НАТО использует Украину как марионетку — это единственное, что делает альянс. Если уж на то пошло, Украине следует объединить силы с Россией против настоящего врага. Вы использовали Украину и ее народ. Миллионы погибли, и их будет еще больше, пока вы делаете все, чтобы это затянуть. Отвратительно", — высказался @BullTwits_.
"Употребление кокаина и коррупция Зеленского сопоставимы с бессмысленностью существования НАТО", — отметил @MickeyZhivago.
"Почему НАТО никогда не говорит о мире?" — задался вопросом @SamuelKaaging.
"Вы просто посмешище, вы даже Кабо-Верде не в состоянии победить. Вы сможете одолеть Россию с помощью луков и рогаток? Вы не можете позволить себе ничего большего, не обратившись за дополнительными средствами к целым странам", — подытожил @DimitarZla29.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.