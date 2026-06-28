Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление генсека НАТО Марка Рютте, обвинившего Россию в якобы агрессии против Украины и призвавшего продолжать поддержку Киева.

Пользователи раскритиковали НАТО за политику в отношении Украины и выразили недовольство отсутствием акцента на мирные инициативы.

В комментариях пользователи высказали критику в адрес НАТО и политического руководства Украины.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление генсека НАТО Марка Рютте, обвинившего Россию в якобы агрессии против Украины, а также на его призыв продолжать поддержку Киева.

"Вы — поджигатель войны, мой друг, и чем дольше это будет продолжаться, тем больше украинских солдат погибнет. Просто сдавайтесь. Весь мир это видит", — подчеркнул @MrStonehaven.

НАТО использует Украину как марионетку — это единственное, что делает альянс. Если уж на то пошло, Украине следует объединить силы с Россией против настоящего врага. Вы использовали Украину и ее народ. Миллионы погибли, и их будет еще больше, пока вы делаете все, чтобы это затянуть. Отвратительно", — высказался @BullTwits_.

"Употребление кокаина и коррупция Зеленского сопоставимы с бессмысленностью существования НАТО", — отметил @MickeyZhivago.

"Почему НАТО никогда не говорит о мире?" — задался вопросом @SamuelKaaging.

"Вы просто посмешище, вы даже Кабо-Верде не в состоянии победить. Вы сможете одолеть Россию с помощью луков и рогаток? Вы не можете позволить себе ничего большего, не обратившись за дополнительными средствами к целым странам", — подытожил @DimitarZla29.