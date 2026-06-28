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Российские ограничения могут лишить Армению 98% доходов от продажи рыбы - РИА Новости, 28.06.2026
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03:04 28.06.2026 (обновлено: 14:10 28.06.2026)
Российские ограничения могут лишить Армению 98% доходов от продажи рыбы

Армения лишится 98% доходов от продажи рыбы при потере российского рынка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПродажа рыбы
Продажа рыбы - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения лишится 98% дохода от продажи рыбы, если потеряет российский рынок.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Армения лишится 98 процентов дохода от продажи рыбы, если потеряет российский рынок, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
По итогам 2025 года республика получила 79,8 миллиона долларов от поставок своей продукции. При этом 78,4 миллиона из них пришлись на Россию, обеспечив 98,3 процента прибыли армянского рыбного экспорта.
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В число других импортеров вошли Грузия (445,4 тысячи долларов), США (336,9 тысячи долларов), Украина (305,9 тысячи долларов) и Белоруссия (208,8 тысячи долларов).
В пятницу Россельхознадзор приостановил закупки рыбы у Армении. А с 12 июня ведомство ограничило ввоз всей подкарантинной продукции из этой страны, а также транзит через Россию в государства — члены ЕАЭС. Там подчеркнули, что эти меры связаны не с политикой, а с проблемами качества.
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