В "Рубине" не планируют масштабного обновления состава в трансферное окно

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"Результаты я бы оценил положительно. Сдвиги в игре есть, многие футболисты ментально поменялись, но вы же понимаете, что это небыстрые процессы и какой бы тренер ни пришел, если у него сохраняется костяк команды, которая играла в определенном стиле не один год, за месяц это не изменить", - сказал Айбатов.