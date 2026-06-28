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В "Рубине" не планируют масштабного обновления состава в трансферное окно - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
15:59 28.06.2026
В "Рубине" не планируют масштабного обновления состава в трансферное окно

"Рубин" не планирует масштабного обновления состава в летнее трансферное окно

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Александр Айбатов заявил, что клуб не планирует масштабного обновления состава в летнее трансферное окно.
  • Зимой в «Рубине» сменился главный тренер: вместо Рашида Рахимова пришел испанец Франк Артига, с которым команда завершила сезон-2025/26 на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.
  • Летом «Рубин» покинули полузащитники Олег Иванов, Александр Зотов, Далер Кузяев и Александр Ломовицкий, при этом спортивный блок клуба продолжает работу, но ожидаемые изменения Айбатов назвал немасштабными.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор футбольного клуба "Рубин" Александр Айбатов заявил РИА Новости, что казанцы не планируют масштабного обновления состава в летнее трансферное окно.
Зимой "Рубин" поменял главного тренера - вместо Рашида Рахимова пришел испанец Франк Артига. На паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ) казанцы уходили, занимая седьмое место и на одно очко опережая шедший восьмым грозненский "Ахмат". С новым тренером команда завершила сезон-2025/26, заняв восьмое место в турнирной таблице и на два очка отстав от финишировавшего седьмым московского "Динамо".
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"Результаты я бы оценил положительно. Сдвиги в игре есть, многие футболисты ментально поменялись, но вы же понимаете, что это небыстрые процессы и какой бы тренер ни пришел, если у него сохраняется костяк команды, которая играла в определенном стиле не один год, за месяц это не изменить", - сказал Айбатов.
Летом "Рубин" покинули полузащитники Олег Иванов, Александр Зотов, Далер Кузяев и Александр Ломовицкий. Ранее генеральный директор казанцев допускал возможность продажи нападающего Мирлинда Даку.
"Спортивный блок работает круглогодично, вне зависимости от регистрационных периодов. Изменения будут, но масштабными их бы не назвал", - отметил гендиректор "Рубина", не став уточнять, о каком количестве новичков идет речь.
Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля. В первом туре "Рубин" на своем поле сыграет с серебряным призером чемпионата страны "Краснодаром".
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ФутболСпортРашид РахимовФранк АртигаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Олег ИвановРубинАлександр ЗотовДалер КузяевДинамо МоскваАхмат
 
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