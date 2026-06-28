Краткий пересказ от РИА ИИ
- Решение Дональда Трампа напасть на Иран позволило России укрепить сотрудничество со странами АСЕАН.
- Страны АСЕАН понесли серьезный ущерб от последствий ближневосточного кризиса и ввели меры реагирования, в частности, на Филиппинах было введено чрезвычайное положение.
- В глазах АСЕАН россияне выглядят более предсказуемыми и надежными партнерами по сравнению с США.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своим решением напасть на Иран предоставил России возможность укрепить сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), пишет Responsible Statecraft.
Отмечается, что страны региона понесли серьезные потери от последствий ближневосточного кризиса, особенно после перекрытия Тегераном Ормузского пролива, а на Филиппинах даже ввели чрезвычайное положение. Автор статьи добавил, что поскольку Штаты отказались оказать поддержку пострадавшим странам Юго-Восточной Азии, Россия заполнила образовавшийся вакуум и ей стало проще найти точки соприкосновения со странами региона на саммите в Казани.
Также указывается, что в глазах АСЕАН россияне выглядят более предсказуемыми и надежными партнерами по сравнению с США.
"Способствуя глобальному энергетическому шоку, предлагая лишь ограниченную помощь уязвимым государствам Юго-Восточной Азии, а затем резко возобновив санкции против российской нефти, администрация Трампа создала условия, позволяющие Кремлю представлять себя полезным и отзывчивым партнером", — заключил автор.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходил в Казани 17-19 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.