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В США рассказали, какой неожиданный подарок Трамп сделал России - РИА Новости, 28.06.2026
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11:26 28.06.2026 (обновлено: 16:18 28.06.2026)
В США рассказали, какой неожиданный подарок Трамп сделал России

RS: атака США на Иран позволила РФ углубить сотрудничество со странами АСЕАН

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решение Дональда Трампа напасть на Иран позволило России укрепить сотрудничество со странами АСЕАН.
  • Страны АСЕАН понесли серьезный ущерб от последствий ближневосточного кризиса и ввели меры реагирования, в частности, на Филиппинах было введено чрезвычайное положение.
  • В глазах АСЕАН россияне выглядят более предсказуемыми и надежными партнерами по сравнению с США.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своим решением напасть на Иран предоставил России возможность укрепить сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), пишет Responsible Statecraft.
"В обычных обстоятельствах саммит Россия — АСЕАН остался бы незамеченным. <…> Однако в контексте глобального энергетического кризиса, вызванного войной США и Израиля против Ирана, встреча на этот раз имела геостратегическое значение", — сообщается в материале.
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Отмечается, что страны региона понесли серьезные потери от последствий ближневосточного кризиса, особенно после перекрытия Тегераном Ормузского пролива, а на Филиппинах даже ввели чрезвычайное положение. Автор статьи добавил, что поскольку Штаты отказались оказать поддержку пострадавшим странам Юго-Восточной Азии, Россия заполнила образовавшийся вакуум и ей стало проще найти точки соприкосновения со странами региона на саммите в Казани.
Также указывается, что в глазах АСЕАН россияне выглядят более предсказуемыми и надежными партнерами по сравнению с США.
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"Способствуя глобальному энергетическому шоку, предлагая лишь ограниченную помощь уязвимым государствам Юго-Восточной Азии, а затем резко возобновив санкции против российской нефти, администрация Трампа создала условия, позволяющие Кремлю представлять себя полезным и отзывчивым партнером", — заключил автор.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходил в Казани 17-19 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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В миреСШАРоссияИранДональд ТрампСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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