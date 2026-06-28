Краткий пересказ от РИА ИИ Решение Дональда Трампа напасть на Иран позволило России укрепить сотрудничество со странами АСЕАН.

Страны АСЕАН понесли серьезный ущерб от последствий ближневосточного кризиса и ввели меры реагирования, в частности, на Филиппинах было введено чрезвычайное положение.

В глазах АСЕАН россияне выглядят более предсказуемыми и надежными партнерами по сравнению с США.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своим решением напасть на Иран предоставил России возможность укрепить сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), пишет Президент США Дональд Трамп своим решением напасть на Иран предоставил России возможность укрепить сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), пишет Responsible Statecraft

саммит Россия — АСЕАН остался бы незамеченным. <…> Однако в контексте глобального энергетического кризиса, вызванного войной "В обычных обстоятельствахостался бы незамеченным. <…> Однако в контексте глобального энергетического кризиса, вызванного войной США Израиля против Ирана, встреча на этот раз имела геостратегическое значение", — сообщается в материале.

Отмечается, что страны региона понесли серьезные потери от последствий ближневосточного кризиса, особенно после перекрытия Тегераном Ормузского пролива, а на Филиппинах даже ввели чрезвычайное положение. Автор статьи добавил, что поскольку Штаты отказались оказать поддержку пострадавшим странам Юго-Восточной Азии, Россия заполнила образовавшийся вакуум и ей стало проще найти точки соприкосновения со странами региона на саммите в Казани.

Также указывается, что в глазах АСЕАН россияне выглядят более предсказуемыми и надежными партнерами по сравнению с США.

"Способствуя глобальному энергетическому шоку, предлагая лишь ограниченную помощь уязвимым государствам Юго-Восточной Азии, а затем резко возобновив санкции против российской нефти, администрация Трампа создала условия, позволяющие Кремлю представлять себя полезным и отзывчивым партнером", — заключил автор.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходил в Казани 17-19 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.