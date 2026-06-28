"Украинцы намерены удушить Крым, чтобы жить там стало невозможно. Это хорошая стратегия, это очень умная стратегия" — так в ЕС оценивают нынешние действия Киева в отношении полуострова и живущих там людей. Это не какая-то политическая конъюнктурная мошка высказывается. Цитата, прямая и точная, принадлежит ведущему специалисту по восточноевропейской политике и геополитике Жан-Антуану Дюпра.

Если вам кажется, что в словах сорбоннского профессора содержится манифест европейского нацизма, вам не кажется.

Германские, французские, прибалтийские — тогда, а сегодня украинские — нацисты определяли тех, кого намерены удушить, убить, зарезать, сжечь, исходя из места обитания жертв, языка, на котором жертвы говорят, ну и добавив ко всему этому еще и религиозный фактор.

То, что резня случилась бы, резня массовая, с уничтожением под корень всех, кто говорил на русском, живя в Крыму и на русских юго-восточных землях, — сомнений нет. Случилась же трагедия на Волыни. Поляки вон орут не своими голосами, что "не забудут, не простят". А там и в те времена, 82 года назад, у бандеровских живодеров не имелось в общем такого уровня внешней финансовой и политической поддержки. Они, изверги, это сделали практически бескорыстно. Осуществляя проект по созданию "украинской национальной идентичности".

На этой неделе, скорбной, поскольку она началась с 22 июня, с 85-летия вероломного нападения на нашу страну германского вермахта и европейских дивизий, наши чекисты отдали прессе документы о том, что вытворяли прибалтийские нацисты со своими соотечественниками-евреями. В рамках создания прибалтийских/европейских национальных идентичностей.

Массовое уничтожение литовских, латышских и эстонских евреев происходило на глазах и при прямом участии литовцев, латышей и эстонцев. С этими основательно поработали националисты (стыдливое самоназвание нациков), и одни граждане охотно включились в убийства других граждан.

В Литве были умерщвлены самыми мучительными способами все евреи. Младенцы, старики, женщины. Тогда литовцы сообщали в рейх, что они "юденфрай", то есть очищены от "еврейского присутствия". В 90-е, теряя панталоны и подштанники, так им не терпелось в ЕС попасть, "юденфрай" Литва и литовцы попытались объяснить свои преступления "сложными историческими обстоятельствами".

Присоединение, дескать, в 1940-м "кровавым Сталиным" "маленькой гордой республики" привело к "засилью в руководстве лиц еврейской национальности". И литовцы таким образом вымещали свой гнев от неправедной аннексии. Европа, кстати, коллективная, брюссельская, такое объяснение не просто приняла. Она его продвинула в общественное поле. Западные документальные ленты о холокосте на окраинах СССР обязательно включали упоминание этого обстоятельства.

В Прибалтике местные (отнюдь не германские) нацисты уничтожили в общей сложности четверть миллиона человек. Потому что в советском республиканском руководстве были евреи. И потому что таким образом создавались литовская, латышская, эстонская национальные идентичности.

По той же схеме создавалась и "украинская национальная идентичность". Ради реализации этого проекта были уничтожены уже полтора миллиона человек. И в европейском публичном поле используются до сих пор тезисы о "неправедной аннексии западноукраинских территорий", о "наличии в руководстве лиц еврейской национальности" и о вымещении гнева за "советские репрессии".

Массовые, миллионные убийства евреев руками украинцев — потому что "украинская национальная идентичность" щемилась советскими руководителями-евреями.

А подобное — таков официозный европейский нарратив — может до некоторой степени уравнять палачей и мучителей с их жертвами.

То же самое говорится и про русских.

И сорбоннский профессор транслирует это так, как надо, четко: поскольку крымчане проголосовали за возвращение русского полуострова в Россию, они все, согласно украинским законам — преступники. И должны понести вот такое коллективное наказание.

Сказанное выше столь же верно для дончан и луганчан.

Обратившись к России, они поставили себя вне закона Незалежной. И стали со своим стремлением сохранить русский язык вполне реальной угрозой "украинской идентичности".

Пока мы будем рассматривать геополитические реалии, говорить о европейских глобалистах-хищниках, рассуждать о НАТО, рискуем упустить главное.

Существование России и русских сегодня в тех масштабах и с теми амбициями, которые у нас имеются, рассматривается европейцами как прямая угроза не только "украинской", но и их еэсовской идентичности.

Мы все знаем, куда приводят попытки европейскую идентичность защитить. Они приводят в лагерь смерти. И к печам крематориев.

Чтобы этого не случилось, мы и ведем сегодня спецоперацию. И до той поры, пока не денацифицируем тех, кто нас мечтает уничтожить, мы и не подумаем остановиться. На этом пути.