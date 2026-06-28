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Россия ждет продолжения диалога с США по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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23:10 28.06.2026
Россия ждет продолжения диалога с США по Украине, заявил Путин

Путин: РФ ждет диалога с США по Украине после завершения горячей фазы по Ирану

© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил о готовности России продолжить диалог с США по Украине.
  • Переговоры планируется возобновить после завершения "горячей фазы" событий вокруг Ирана.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы ожидаем после завершения всех событий горящей фазы на иранском треке, ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно. Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших если не договоренностей, то обсуждаемых тем в Анкоридже", - сказал российский лидер автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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