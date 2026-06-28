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Путин рассказал о предложении Киева о прекращении ударов вглубь территории - РИА Новости, 28.06.2026
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22:40 28.06.2026
Путин рассказал о предложении Киева о прекращении ударов вглубь территории

Путин: РФ получила от Украины предложения о прекращении ударов вглубь территории

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия получила от Украины предложения о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон.
  • Украина предложила ограничить боевые действия только Херсонской и Запорожской областями, а также Донецкой и Луганской Народными Республиками.
  • Путин отметил, что ответные удары России вглубь территории Украины являются более мощными и разрушительными.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия получила от Украины предложения о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только Херсонской и Запорожской областями, а также Донецкой и Луганской Народными Республиками, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон. Понятно почему делается это предложение, потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
По его словам, звучало и еще одно предложение: ограничить боевые действия только четырьмя территориями.
"То есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, а на всех остальных территориях боевые действия прекратить", - пояснил президент РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЗапорожская областьВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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