Путин рассказал о предложении Киева о прекращении ударов вглубь территории

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия получила от Украины предложения о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон.

Украина предложила ограничить боевые действия только Херсонской и Запорожской областями, а также Донецкой и Луганской Народными Республиками.

Путин отметил, что ответные удары России вглубь территории Украины являются более мощными и разрушительными.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия получила от Украины предложения о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только Херсонской и Запорожской областями, а также Донецкой и Луганской Народными Республиками, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон. Понятно почему делается это предложение, потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима", - сказал Путин автору ИС " Вести " Павлу Зарубину.

По его словам, звучало и еще одно предложение: ограничить боевые действия только четырьмя территориями.