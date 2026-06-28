Рейтинг@Mail.ru
Переехавший в Россию итальянец пожалел оставшихся на родине друзей - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 28.06.2026 (обновлено: 14:07 28.06.2026)
Переехавший в Россию итальянец пожалел оставшихся на родине друзей

Переехавший в Россию итальянец Кавачечи признался, что жалеет друзей

© ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИАлессио Кавачечи
Алессио Кавачечи - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Алессио Кавачечи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянец Алессио Кавачечи переехал в Россию, став одним из первых итальянцев, воспользовавшихся программой по переезду для иностранцев, разделяющих традиционные ценности.
  • В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о выдаче специальных виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности, что позволяет получить разрешение на временное проживание в России по упрощенной схеме.
РИМ, 28 июн – РИА Новости. Итальянец Алессио Кавачечи, переехавший в Россию, рассказал РИА Новости, что искренне жалеет оставшихся в Италии друзей, которые пытались отговорить его от этого шага.
Италии друзья и знакомые пытались убедить меня остаться, но уже знали, что я уезжаю. Я жалею только о том, что они не видели это место и не могут меня по-настоящему понять", - сообщил итальянец, переехавший в Химки.
Москва - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Итальянец рассказал, как принял решение о переезде в Россию
26 июня, 05:44
По его словам, он стал одним из первых итальянцев, воспользовавшихся программой по переезду в Россию для иностранцев, разделяющих традиционные ценности.
В августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче специальных виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Виза позволяет получить разрешение на временное проживание в России по упрощенной схеме.
В интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что более 1,1 тысячи иностранцев получили визы в РФ в 2025 году как разделяющие традиционные ценности, лидерами стали представители Германии и Франции. На четвертом месте расположились итальянцы – ровно 100 выданных виз в 2025 году.
Путин 1 июня заявил, что Россия будет поддерживать в переезде в РФ тех, кто разделяет традиционные ценности, отметив, что в ряде стран традиционные семейные ценности пытаются фактически отменить.
Энрике Ариас Хиль - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Испанец, получивший убежище, рассказал о желающих переехать в Россию
14 февраля, 09:18
 
В миреРоссияИталияХимки (городской округ в Московской области)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала