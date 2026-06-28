Переехавший в Россию итальянец пожалел оставшихся на родине друзей

Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянец Алессио Кавачечи переехал в Россию, став одним из первых итальянцев, воспользовавшихся программой по переезду для иностранцев, разделяющих традиционные ценности.

В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о выдаче специальных виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности, что позволяет получить разрешение на временное проживание в России по упрощенной схеме.

РИМ, 28 июн – РИА Новости. Итальянец Алессио Кавачечи, переехавший в Россию, рассказал РИА Новости, что искренне жалеет оставшихся в Италии друзей, которые пытались отговорить его от этого шага.

"В Италии друзья и знакомые пытались убедить меня остаться, но уже знали, что я уезжаю. Я жалею только о том, что они не видели это место и не могут меня по-настоящему понять", - сообщил итальянец, переехавший в Химки

По его словам, он стал одним из первых итальянцев, воспользовавшихся программой по переезду в Россию для иностранцев, разделяющих традиционные ценности.

В августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче специальных виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Виза позволяет получить разрешение на временное проживание в России по упрощенной схеме.

В интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что более 1,1 тысячи иностранцев получили визы в РФ в 2025 году как разделяющие традиционные ценности, лидерами стали представители Германии и Франции. На четвертом месте расположились итальянцы – ровно 100 выданных виз в 2025 году.