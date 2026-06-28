"Росатом" пока не будет возвращать специалистов на АЭС "Бушер"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Росатом" не будет возвращать российских специалистов на АЭС "Бушер" в Иране до тех пор, пока не будет гарантирована их полная безопасность.
- По словам Лихачева, возвращение российских специалистов возможно, как только будет минимизирован риск ударов.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Росатом" не будет возвращать российских специалистов на АЭС "Бушер" в Иране, пока не будет ясно, что их безопасность гарантирована на 100%, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Лихачев 17 июня сообщал о разработке планов по поэтапному возвращению российских специалистов на АЭС "Бушер". По его словам, оно возможно, как только будет минимизирован риск ударов.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако Лихачев сообщал, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за начавшегося в конце февраля военного конфликта вокруг Ирана.