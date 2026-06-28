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"Росатом" пока не будет возвращать специалистов на АЭС "Бушер" - РИА Новости, 28.06.2026
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15:22 28.06.2026
"Росатом" пока не будет возвращать специалистов на АЭС "Бушер"

"Росатом" не вернет специалистов на АЭС "Бушер" без гарантий безопасности

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Росатом" не будет возвращать российских специалистов на АЭС "Бушер" в Иране до тех пор, пока не будет гарантирована их полная безопасность.
  • По словам Лихачева, возвращение российских специалистов возможно, как только будет минимизирован риск ударов.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Росатом" не будет возвращать российских специалистов на АЭС "Бушер" в Иране, пока не будет ясно, что их безопасность гарантирована на 100%, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Пока мы не поймем стопроцентную гарантию безопасности наших людей, мы их, конечно, возвращать не будем", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопрос, как повлияет возобновление обстрелов в Иране на возвращение отечественных специалистов на АЭС "Бушер".
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Лихачев 17 июня сообщал о разработке планов по поэтапному возвращению российских специалистов на АЭС "Бушер". По его словам, оно возможно, как только будет минимизирован риск ударов.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако Лихачев сообщал, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за начавшегося в конце февраля военного конфликта вокруг Ирана.
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В миреИранРоссияАлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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