"Росатом" пока не будет возвращать специалистов на АЭС "Бушер"

Краткий пересказ от РИА ИИ "Росатом" не будет возвращать российских специалистов на АЭС "Бушер" в Иране до тех пор, пока не будет гарантирована их полная безопасность.

По словам Лихачева, возвращение российских специалистов возможно, как только будет минимизирован риск ударов.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Росатом" не будет возвращать российских специалистов на АЭС "Бушер" в Иране, пока не будет ясно, что их безопасность гарантирована на 100%, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Пока мы не поймем стопроцентную гарантию безопасности наших людей, мы их, конечно, возвращать не будем", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопрос, как повлияет возобновление обстрелов в Иране на возвращение отечественных специалистов на АЭС "Бушер".

Лихачев 17 июня сообщал о разработке планов по поэтапному возвращению российских специалистов на АЭС "Бушер". По его словам, оно возможно, как только будет минимизирован риск ударов.

Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.