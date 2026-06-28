Почти четверть россиян может летом работать удаленно

Краткий пересказ от РИА ИИ Удаленный формат работы текущим летом доступен каждому четвертому работающему россиянину, согласно исследованию «Авито Работа» и «МТС Линк».

16% россиян трудятся дистанционно круглый год, еще 9% могут перейти на удаленку или гибридный график в летний период.

Среди факторов, важных для обустройства рабочего места вне офиса, опрошенные удаленщики на первое место ставят стабильный и быстрый интернет, на второе — тишину и возможность уединиться от домашних.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Удаленный формат работы текущим летом доступен каждому четвертому работающему россиянину, говорится в исследовании "Авито Работа" и "МТС Линк", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Авито Работа" совместно с " МТС Линк" провели опрос более 7 000 работающих россиян и выяснили, что этим летом удаленный формат доступен каждому четвертому работающему россиянину: 16% трудятся дистанционно круглый год, еще 9% могут перейти на удаленку или гибридный график в летний период", - говорится в исследовании.

В сервисе "Авито Работа" добавили, что каждый пятый россиянин из опрошенных может договориться об удаленке с работодателем. Более половины респондентов сообщили, что их работа требует постоянного присутствия на месте.

Среди россиян, которым доступен удаленный формат работы, треть планируют провести лето, работая из дома или квартиры. Еще 18% собираются перебраться на дачу или в загородный дом, и столько же планируют работать из офиса.

При этом часть россиян рассматривает удаленку как возможность сменить локацию: 9% собираются работать в путешествии, а 7% — совмещать рабочие задачи с отдыхом у моря или водоема.