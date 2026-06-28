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Почти четверть россиян может летом работать удаленно - РИА Новости, 28.06.2026
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03:34 28.06.2026
Почти четверть россиян может летом работать удаленно

РИА Новости: почти четверть россиян может летом работать удаленно

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Удаленный формат работы текущим летом доступен каждому четвертому работающему россиянину, согласно исследованию «Авито Работа» и «МТС Линк».
  • 16% россиян трудятся дистанционно круглый год, еще 9% могут перейти на удаленку или гибридный график в летний период.
  • Среди факторов, важных для обустройства рабочего места вне офиса, опрошенные удаленщики на первое место ставят стабильный и быстрый интернет, на второе — тишину и возможность уединиться от домашних.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Удаленный формат работы текущим летом доступен каждому четвертому работающему россиянину, говорится в исследовании "Авито Работа" и "МТС Линк", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Авито Работа" совместно с "МТС Линк" провели опрос более 7 000 работающих россиян и выяснили, что этим летом удаленный формат доступен каждому четвертому работающему россиянину: 16% трудятся дистанционно круглый год, еще 9% могут перейти на удаленку или гибридный график в летний период", - говорится в исследовании.
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В сервисе "Авито Работа" добавили, что каждый пятый россиянин из опрошенных может договориться об удаленке с работодателем. Более половины респондентов сообщили, что их работа требует постоянного присутствия на месте.
Среди россиян, которым доступен удаленный формат работы, треть планируют провести лето, работая из дома или квартиры. Еще 18% собираются перебраться на дачу или в загородный дом, и столько же планируют работать из офиса.
При этом часть россиян рассматривает удаленку как возможность сменить локацию: 9% собираются работать в путешествии, а 7% — совмещать рабочие задачи с отдыхом у моря или водоема.
Самым важным фактором в обустройстве рабочего места вне офиса опрошенные удаленщики называют стабильный и быстрый интернет, причем женщины чаще мужчин называли этот фактор. На втором месте — тишина и возможность уединиться от домашних. При этом 7% россиян признаются, что готовы работать практически в любых условиях — даже из гамака с ноутбуком.
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