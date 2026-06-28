Краткий пересказ от РИА ИИ Путин заявил, что Киев предложил ограничить боевые действия новыми российскими территориями.

Москва на это пойти не может, потому что не намерена давать противнику возможность перевооружиться.

Из-за неудач на фронте ВСУ прибегают к террористическим методам.

Россия, реагируя на это, будет совершенствовать систему ПВО.

Террористическими атаками на гражданскую инфраструктуру боевики не достигают никаких военных целей.

Российские войска тем временем наступают по всей линии боевого соприкосновения, освобождая территории и создавая зоны безопасности вдоль границ.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва получила от Киева предложения об ограничении боевых действий только новыми регионами и приостановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Владимир Путин в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

"Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит", — сказал он.

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В отсутствие же успехов на поле боя противник прибегает к террористическим методам, отметил глава государства. Поэтому нужно постоянно совершенствовать систему ПВО с учетом поставок Украине западных вооружений.

"Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры", — добавил Путин.

Помимо этого, необходимо слаживание всех уровней и структур, участвующих в отражении атак на российскую инфраструктуру, отметил глава государства.

"Главное — защита людей", — подчеркнул он.

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Что же касается поврежденных инфраструктурных объектов, после террористических атак их быстро восстанавливают, констатировал президент. Не достигают боевики таким образом и никаких военных целей. Это направлено лишь на то, чтобы спровоцировать раскол в обществе и заставить Россию приостановить наступление.

"Мы не дадим им такого шанса", — заключил Путин.

Ответные же удары вглубь Украины гораздо более мощные и наносят серьезный ущерб, приближая достижение одной из главных задач — окончательного освобождения Донбасса и Новороссии. Российские войска тем временем наступают по всей линии боевого соприкосновения:

бойцы находятся на расстоянии от двух с половиной до четырех километров к западу от Купянска, а контратаки Киева успехов не имели;

до города Сумы осталось около десяти с половиной километров.

« "Цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье". Владимир Путин президент России президент России

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