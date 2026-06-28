Путин ответил на предложение Киева об ограничении зоны боевых действий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Киев предложил ограничить боевые действия новыми российскими территориями.
- Москва на это пойти не может, потому что не намерена давать противнику возможность перевооружиться.
- Из-за неудач на фронте ВСУ прибегают к террористическим методам.
- Россия, реагируя на это, будет совершенствовать систему ПВО.
- Террористическими атаками на гражданскую инфраструктуру боевики не достигают никаких военных целей.
- Российские войска тем временем наступают по всей линии боевого соприкосновения, освобождая территории и создавая зоны безопасности вдоль границ.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва получила от Киева предложения об ограничении боевых действий только новыми регионами и приостановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Владимир Путин в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
"Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит", — сказал он.
В отсутствие же успехов на поле боя противник прибегает к террористическим методам, отметил глава государства. Поэтому нужно постоянно совершенствовать систему ПВО с учетом поставок Украине западных вооружений.
"Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры", — добавил Путин.
Помимо этого, необходимо слаживание всех уровней и структур, участвующих в отражении атак на российскую инфраструктуру, отметил глава государства.
"Главное — защита людей", — подчеркнул он.
Что же касается поврежденных инфраструктурных объектов, после террористических атак их быстро восстанавливают, констатировал президент. Не достигают боевики таким образом и никаких военных целей. Это направлено лишь на то, чтобы спровоцировать раскол в обществе и заставить Россию приостановить наступление.
"Мы не дадим им такого шанса", — заключил Путин.
Ответные же удары вглубь Украины гораздо более мощные и наносят серьезный ущерб, приближая достижение одной из главных задач — окончательного освобождения Донбасса и Новороссии. Российские войска тем временем наступают по всей линии боевого соприкосновения:
- бойцы находятся на расстоянии от двух с половиной до четырех километров к западу от Купянска, а контратаки Киева успехов не имели;
- до города Сумы осталось около десяти с половиной километров.
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"Цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье".
- В Красном Лимане остается освободить 149 домов;
- хорошим темпом развивается наступление к Славянску, до него остается восемь-девять километров;
- ВС России контролируют уже 96 процентов территории Константиновки;
- Киев приступил к эвакуации промпредприятий из Краматорской агломерации;
- на Добропольском направлении российские военные прорвали трехрядную линию инженерных заграждений, а заранее подготовленных рубежей у ВСУ за этим городом нет.