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Путин ответил на предложение Киева об ограничении зоны боевых действий - РИА Новости, 28.06.2026
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22:03 28.06.2026 (обновлено: 23:42 28.06.2026)
Путин ответил на предложение Киева об ограничении зоны боевых действий

Путин: Москва не намерена спасать Киев, ограничивая бои новыми территориями

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время интервью Павлу Зарубину
Владимир Путин во время интервью Павлу Зарубину - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© POOL
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Владимир Путин во время интервью Павлу Зарубину
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что Киев предложил ограничить боевые действия новыми российскими территориями.
  • Москва на это пойти не может, потому что не намерена давать противнику возможность перевооружиться.
  • Из-за неудач на фронте ВСУ прибегают к террористическим методам.
  • Россия, реагируя на это, будет совершенствовать систему ПВО.
  • Террористическими атаками на гражданскую инфраструктуру боевики не достигают никаких военных целей.
  • Российские войска тем временем наступают по всей линии боевого соприкосновения, освобождая территории и создавая зоны безопасности вдоль границ.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва получила от Киева предложения об ограничении боевых действий только новыми регионами и приостановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Владимир Путин в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
"Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит", — сказал он.
В отсутствие же успехов на поле боя противник прибегает к террористическим методам, отметил глава государства. Поэтому нужно постоянно совершенствовать систему ПВО с учетом поставок Украине западных вооружений.
"Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры", — добавил Путин.
Помимо этого, необходимо слаживание всех уровней и структур, участвующих в отражении атак на российскую инфраструктуру, отметил глава государства.
"Главное — защита людей", — подчеркнул он.
Что же касается поврежденных инфраструктурных объектов, после террористических атак их быстро восстанавливают, констатировал президент. Не достигают боевики таким образом и никаких военных целей. Это направлено лишь на то, чтобы спровоцировать раскол в обществе и заставить Россию приостановить наступление.
"Мы не дадим им такого шанса", — заключил Путин.
Ответные же удары вглубь Украины гораздо более мощные и наносят серьезный ущерб, приближая достижение одной из главных задач — окончательного освобождения Донбасса и Новороссии. Российские войска тем временем наступают по всей линии боевого соприкосновения:
  • бойцы находятся на расстоянии от двух с половиной до четырех километров к западу от Купянска, а контратаки Киева успехов не имели;
  • до города Сумы осталось около десяти с половиной километров.
«
"Цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • В Красном Лимане остается освободить 149 домов;
  • хорошим темпом развивается наступление к Славянску, до него остается восемь-девять километров;
  • ВС России контролируют уже 96 процентов территории Константиновки;
  • Киев приступил к эвакуации промпредприятий из Краматорской агломерации;
  • на Добропольском направлении российские военные прорвали трехрядную линию инженерных заграждений, а заранее подготовленных рубежей у ВСУ за этим городом нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияПавел Зарубин
 
 
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