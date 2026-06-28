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Российские военные быстро ликвидируют ДРГ Украины, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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23:35 28.06.2026
Российские военные быстро ликвидируют ДРГ Украины, заявил Путин

Путин: если ДРГ просачиваются на занятые РФ территории, их быстро ликвидируют

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Пала Зарубина
Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Пала Зарубина - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© POOL
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Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Пала Зарубина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ДРГ Украины иногда просачиваются на территории, занятые вооруженными силами РФ.
  • Такие группы быстро ликвидируют, заявил президент России Владимир Путин.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ДРГ Украины, если и просачиваются на территории, занятые вооруженными силами РФ, то их быстро ликвидируют, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Иногда ДРГ просачиваются, кстати говоря, в том числе и в нашей форме военной, просачиваются на территорию, занятую нашими войсками, их там достаточно быстро ликвидируют, но такое бывает в зоне боевых действий. Но так, чтобы какие-то территории освобождали - мне это неизвестно", - сказал российский лидер автору ИС "Вести Павлу Зарубину.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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