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Никто не ставил в Анкоридже никаких подписей, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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23:32 28.06.2026
Никто не ставил в Анкоридже никаких подписей, заявил Путин

Путин: во время саммита с Трампом в Анкоридже никто не ставил никаких подписей

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Павла Зарубина
Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Павла Зарубина - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© POOL
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Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Павла Зарубина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что на саммите с Трампом в Анкоридже никто не ставил никаких подписей.
  • На саммите обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что во время саммита с лидером США Дональдом Трампом в Анкоридже "никто не ставил никаких подписей", но украинское урегулирование обсуждалось.
"Этот так называемый "дух Анкориджа", хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва, к сожалению, констатирует определенный "дрейф" одной из сторон от результатов встречи на Аляске, они пока остаются нереализованными.
Летом 2025 года президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Пала Зарубина - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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