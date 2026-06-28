Никто не ставил в Анкоридже никаких подписей, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин заявил, что на саммите с Трампом в Анкоридже никто не ставил никаких подписей.

На саммите обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что во время саммита с лидером США Дональдом Трампом в Анкоридже "никто не ставил никаких подписей", но украинское урегулирование обсуждалось.

Павлу Зарубину. "Этот так называемый "дух Анкориджа", хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине", - сказал Путин автору ИС " Вести

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва, к сожалению, констатирует определенный "дрейф" одной из сторон от результатов встречи на Аляске, они пока остаются нереализованными.