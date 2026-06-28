Россия в Анкоридже согласилась на компромиссы по Украине, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия согласилась пойти на определенные компромиссы по украинскому урегулированию.
- Компромиссы были предложены США в ходе переговоров в Анкоридже.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия в Анкоридже согласилась пойти на определенные компромиссы по украинскому урегулированию, которые предложили США, сообщил президент России Владимир Путин.
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"Мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине... Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Ну, согласились. Ну что же еще-то? Нам предложили пойти на компромисс. Мы подумали не сразу. Но приехали в Анкоридж, сказали: "Да, согласны", - рассказал Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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