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Россия в Анкоридже согласилась на компромиссы по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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Россия в Анкоридже согласилась на компромиссы по Украине, заявил Путин

Путин: РФ в Анкоридже согласилась на компромиссы по урегулированию на Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Пала Зарубина
Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Пала Зарубина - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© POOL
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Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Пала Зарубина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия согласилась пойти на определенные компромиссы по украинскому урегулированию.
  • Компромиссы были предложены США в ходе переговоров в Анкоридже.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия в Анкоридже согласилась пойти на определенные компромиссы по украинскому урегулированию, которые предложили США, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине... Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Ну, согласились. Ну что же еще-то? Нам предложили пойти на компромисс. Мы подумали не сразу. Но приехали в Анкоридж, сказали: "Да, согласны", - рассказал Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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