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Путин: Россия готова продолжить обсуждение с США затронутых в Анкоридже тем - РИА Новости, 28.06.2026
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Путин: Россия готова продолжить обсуждение с США затронутых в Анкоридже тем

Путин: РФ готова продолжить обсуждение с США вопросов, затронутых в Анкоридже

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Павла Зарубина
Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Павла Зарубина - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© POOL
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Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Павла Зарубина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова продолжить обсуждение с администрацией США тем, которые поднимались в Анкоридже.
  • Президент России Владимир Путин ожидает приезда представителей администрации США после завершения «горящей фазы» на иранском треке.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия готова продолжить обсуждение с администрацией США тех тем, которые обсуждались в Анкоридже, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Мы ожидаем после завершения всех событий, горящей фазы на иранском треке, ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми уже встречались в Москве неоднократно, готовы продолжить переговоры (начатые в Анкоридже - ред.) и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем", - рассказал Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

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