Путин: Россия готова продолжить обсуждение с США затронутых в Анкоридже тем

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"Мы ожидаем после завершения всех событий, горящей фазы на иранском треке, ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми уже встречались в Москве неоднократно, готовы продолжить переговоры (начатые в Анкоридже - ред.) и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем", - рассказал Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.