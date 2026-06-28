Путин рассказал, как прошли переговоры с Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал встречу с Александром Лукашенко удачной и содержательной.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал удачной и содержательной недавнюю встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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"Это была очень удачная и содержательная поездка", - ответил Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину на вопрос о том, как прошли переговоры лидеров России и Белоруссии.
Лукашенко посетил с рабочим визитом Российскую Федерацию ранее на этой неделе.