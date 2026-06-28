Путин оценил ежемесячные потребности Крыма в топливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин оценил ежемесячную потребность Крыма в топливе в 70 тысяч тонн.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ежемесячная потребность Крыма в топливе составляет 70 тысяч тонн.
"Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, вот министр мне докладывал, (составляет - ред.) 70 тысяч тонн", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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