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Путин оценил ежемесячные потребности Крыма в топливе - РИА Новости, 28.06.2026
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23:05 28.06.2026
Путин оценил ежемесячные потребности Крыма в топливе

Путин: ежемесячная потребность Крыма в топливе составляет 70 тысяч тонн

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Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин оценил ежемесячную потребность Крыма в топливе в 70 тысяч тонн.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ежемесячная потребность Крыма в топливе составляет 70 тысяч тонн.
"Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, вот министр мне докладывал, (составляет - ред.) 70 тысяч тонн", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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ЭкономикаРеспублика КрымРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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