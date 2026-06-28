Путин рассказал, что общался с Лукашенко более суток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин сообщил, что общался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко более суток.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе недавнего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию общался с ним более суток.
"Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Лукашенко посетил с рабочим визитом Российскую Федерацию ранее на этой неделе.