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Путин не считает, что лидеры ЕС могли повлиять на позицию Трампа по Украине - РИА Новости, 28.06.2026
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23:03 28.06.2026 (обновлено: 23:10 28.06.2026)
Путин не считает, что лидеры ЕС могли повлиять на позицию Трампа по Украине

Путин: европейские лидеры вряд ли могли повлиять на позицию Трампа по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что ему неизвестно о влиянии европейских лидеров на позицию Трампа по Украине.
  • Он выразил сомнение в возможности влияния европейских лидеров на позицию Трампа по Украине.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не считает, что европейские лидеры могли повлиять на позицию американского лидера Дональда Трампа по Украине, по крайней мере, ему об этом не известно.
«
"Хотел бы начать с другого, о том, о чем вы сказали, о том, что европейские лидеры переубедили президента Соединенных Штатов по поводу событий, происходящих на Украине. Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имею ввиду, что все-таки президент Соединенных Штатов - это зрелый политик", - сказал российский лидер автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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Путин усомнился, что Трампа можно переубедить
Вчера, 22:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзВладимир ПутинРоссияДональд ТрампПавел Зарубин
 
 
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