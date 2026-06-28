Путин не считает, что лидеры ЕС могли повлиять на позицию Трампа по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что ему неизвестно о влиянии европейских лидеров на позицию Трампа по Украине.
- Он выразил сомнение в возможности влияния европейских лидеров на позицию Трампа по Украине.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не считает, что европейские лидеры могли повлиять на позицию американского лидера Дональда Трампа по Украине, по крайней мере, ему об этом не известно.
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"Хотел бы начать с другого, о том, о чем вы сказали, о том, что европейские лидеры переубедили президента Соединенных Штатов по поводу событий, происходящих на Украине. Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имею ввиду, что все-таки президент Соединенных Штатов - это зрелый политик", - сказал российский лидер автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Путин усомнился, что Трампа можно переубедить
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