Путин объяснил, зачем ВСУ используют российскую военную форму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска используют российскую военную форму для проникновения на территории, контролируемые Россией, заявил Путин.
- Проникшие таким образом группы быстро ликвидируются, отметил Путин.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска используют российскую военную форму, чтобы просочиться на территории под контролем России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Иногда ДРГ просачиваются, кстати говоря в том числе и в нашей форме военной. Просачиваются на территорию, занятую нашими войсками. Их там достаточно быстро ликвидируют. Такое бывает в зоне боевых действий", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.