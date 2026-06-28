Путин рассказал о "духе Анкориджа"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что "дух Анкориджа" не был облечен в формальные документы.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Дух Анкориджа" не был облечен в формальные документы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Так называемый "дух Анкориджа", хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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