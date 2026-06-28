Путин: необходимо слаживание всех структур, участвующих в отражении БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил о необходимости слаживания всех уровней и структур, участвующих в отражении атак на российскую инфраструктуру.
- Главная задача — защита гражданского населения.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Необходимо слаживание всех уровней и структур, участвующих в отражении атак на российскую инфраструктуру, главной задачей является защита людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и самое главное - людей. Главная задача здесь - защита людей, гражданского населения", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.