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Путин допустил возможность переговоров по Украине в Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2026
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22:52 28.06.2026 (обновлено: 23:06 28.06.2026)
Путин допустил возможность переговоров по Украине в Белоруссии

Путин допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти в Белоруссии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин допустил возможность проведения переговоров по Украине на площадке Белоруссии.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти на площадке Белоруссии, если до этого дойдет процесс.
"Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров (по урегулированию украинского конфликта - ред.), мы можем использовать белорусские возможности. Знаю позицию (президента Белоруссии - ред.) Александра Григорьевича, он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирным путем", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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