Путин допустил возможность переговоров по Украине в Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин допустил возможность проведения переговоров по Украине на площадке Белоруссии.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти на площадке Белоруссии, если до этого дойдет процесс.
"Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров (по урегулированию украинского конфликта - ред.), мы можем использовать белорусские возможности. Знаю позицию (президента Белоруссии - ред.) Александра Григорьевича, он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирным путем", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.