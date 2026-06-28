Российские войска находятся в 2,5-4 км от границы Купянска, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4 километров от западной черты Купянска.
- Контратаки Киева не имели успеха.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4 километрах от западной черты Купянска, контратаки Киева успехов не имели, заявил президент России Владимир Путин.
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"Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак, успеха не имел", - сказал российский лидер автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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