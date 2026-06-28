Путин назвал задачу ВС России на Сумском и Волчанском направлениях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Задача ВС России на Сумском и Волчанском направлениях — создание зоны безопасности вдоль границ.
- Задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на приграничные территории России.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Задачей ВС РФ на Сумском и Волчанском направлениях является создание зоны безопасности вдоль границ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.