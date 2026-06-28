Рейтинг@Mail.ru
Путин: ВС России заблокировали группировку ВСУ на рубцовском направлении - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 28.06.2026
Путин: ВС России заблокировали группировку ВСУ на рубцовском направлении

Путин: войска РФ на рубцовском направлении заблокировали группировку ВС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска заблокировали группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол.
  • По Путина, численность заблокированной группировки противника составляет около 5 тысяч человек.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские войска на рубцовском направлении заблокировали группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Рубцовское направление, на левом берегу реки Старый Оскол нами фактически, практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5 тысяч человек. Она прижата к реке", - сказал глава государства автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Путин рассказал о предложении Киева о прекращении ударов вглубь территории
Вчера, 22:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСтарый ОсколВладимир ПутинПавел ЗарубинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала