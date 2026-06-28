Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска заблокировали группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол.
- По Путина, численность заблокированной группировки противника составляет около 5 тысяч человек.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские войска на рубцовском направлении заблокировали группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Рубцовское направление, на левом берегу реки Старый Оскол нами фактически, практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5 тысяч человек. Она прижата к реке", - сказал глава государства автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.